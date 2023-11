Diocesi: Grosseto, domenica mons. Roncari presiede l’ordinazione di due nuovi sacerdoti e di un diacono

La Chiesa di Grosseto si prepara a concludere l’anno liturgico, che coincide con la solennità di Cristo re dell’universo, in un modo bello e lieto. Domenica 26 novembre, infatti, il vescovo Giovanni Roncari presiederà la celebrazione eucaristica nel corso della quale ordinerà due nuovi sacerdoti e un diacono. Si tratta degli attuali diaconi Claudio Bianchi e Simone Castellucci e del seminarista Alessandro Ortalli. Il rito di ordinazioni si terrà nella cattedrale di Grosseto, con inizio alle 17.30.

“È un dono grande quello che ci apprestiamo a vivere – commentano don Gian Paolo Marchetti e don Marco Gentile, rispettivamente rettore e vice rettore del Seminario vescovile di Grosseto –. L’ultima ordinazione presbiterale di un nostro seminarista risaliva al giugno 2020, ma grazie a Dio il nostro Seminario è stato e continua ad essere pieno di giovani che desiderano camminare per verificare con serietà e libertà la loro chiamata. Dietro a Claudio, Simone e Alessandro ci sono, infatti, giovani che, nei diversi gradi di formazione teologica, stanno portando avanti il percorso e ci sono due giovani che hanno iniziato il cosiddetto anno propedeutico, un periodo di verifica prima dell’ingresso vero e proprio come seminaristi”.

Proprio per l’importanza dell’evento, spiegano dalla diocesi, il vescovo ha disposto che domenica pomeriggio l’unica celebrazione sia quella della cattedrale. Dunque non verranno celebrate le messe pomeridiane nelle parrocchie.

Intanto, nella serata di domani, venerdì 24 novembre, alle 21.15 nella cappella del Seminario (via Ferrucci 11), si terrà una veglia diocesana di preghiera.