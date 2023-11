Diocesi: Tarquinia, oggi nel Museo diocesano la presentazione del libro “Il Pastura – Un’antologia di restauri”

(foto diocesi Civitavecchia-Tarquinia)

Verrà presentato oggi, 23 novembre, alle ore 17,30 nel Museo diocesano di arte sacra a Tarquinia “Mast – Carlo Chenis”, il libro “Il Pastura – Un’antologia di restauri” curato da Alessandra Acconci e Luisa Caporossi. Il volume offre una raccolta di risultati di alcuni restauri e le riflessioni da essi scaturite su opere del pittore viterbese, come la cappella Vitelleschi del duomo di Tarquinia, la cappella Ponziani in Santa Cecilia in Trastevere a Roma ed altri restauri effettuati nel viterbese. Il confronto dei dati dei restauri su opere certe o attribuite al pittore permette di ricostruire e ripercorrere le tappe più significative dell’evoluzione pittorica del Pastura: dalle prime fasi che lo vedono legato al Pinturicchio, alla piena maturità raggiunta col ciclo tarquiniese delle storie della Vergine. L’iniziativa è promossa da Rachele Giannini, responsabile dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici della diocesi Civitavecchia-Tarquinia, ed è ospitata nel Mast dove è custodita l’opera del Pastura “La Madonna del latte”. Interverranno alla presentazione moderata dallo storico Tiziano Torresi, responsabile dell’Ufficio cultura della diocesi Civitavecchia-Tarquinia, le soprintendenti Alessandra Acconci e Luisa Caporossi, insieme ai restauratori Davide Rigaglia e Valentina Romè.