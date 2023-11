Parlamento Ue: Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli eurodeputati fanno il punto

In un dibattito svoltosi in mattinata con la commissaria Dubravka Šuica, gli eurodeputati hanno sollecitato progressi nei colloqui tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme dell’Ue “per affrontare la piaga della violenza di genere”, insistendo sull’inclusione di una definizione di stupro basato sul mancato consenso. Nel pomeriggio, i deputati discuteranno le modalità per “porre rimedio alla situazione difficile e precaria in cui si trovano i giovani ricercatori in Europa, uno dei principali ostacoli allo sviluppo di uno Spazio europeo della ricerca”. Dopo il dibattito di ieri, a mezzogiorno gli eurodeputati votano una risoluzione che invita la Commissione a proporre misure adeguate in risposta alle denunce sull’uso di spyware “che soffoca la società civile, l’opposizione democratica e i giornalisti” negli Stati membri dell’Ue. In plenaria sono inoltre previsti voti su testi relativi a una serie di questioni: gli ultimi attacchi contro le donne e i difensori dei diritti delle donne in Iran e la detenzione arbitraria di cittadini dell’Ue da parte dell’Iran; la detenzione illegale del presidente Mohamed Bazoum in Niger; l’uccisione di Tamaz Ginturi, cittadino georgiano, da parte delle forze di occupazione russe in Georgia; norme per gli organismi nazionali per le pari opportunità per combattere la discriminazione; la strategia Compass e le capacità di difesa spaziale; una strategia innovativa di aiuto umanitario.