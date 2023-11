Violenza contro le donne: Tv2000, programmazione speciale il 24 e 25 novembre con docu e film

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Tv2000 ha una programmazione speciale che prevede per venerdì 24 novembre, in seconda serata, il documentario “Santa Subito”, di Alessandro Piva, mentre sabato 25 novembre, sempre in seconda serata, il film “Una famiglia quasi perfetta”, diretto da Debbie Goodstein, con Chazz Palminteri, Andie MacDowell. “Santa Subito”, è un documentario ambientato a Bari, fine anni ’80, e racconta la storia di Santa Scorese, una ragazza di meno di vent’anni che custodisce sogni e apprensioni che affida al suo diario personale. In lei ardono fede cristiana e fame di vita: è ferma nel voler assecondare la sua vocazione spirituale e prendere i voti, ma prima dovrà terminare gli studi universitari, come ha promesso a suo padre. Qualcuno però si intromette tra Santa e le sue aspirazioni. Un uomo che la nota negli ambienti parrocchiali e le fa appostamenti, le invia lettere deliranti, la pedina ovunque per tre lunghi anni, proseguendo di fatto indisturbato nonostante le ripetute denunce. Il 15 marzo del 1991, davanti al portone di casa, tredici coltellate mettono fine alla vita di Santa sotto lo sguardo impotente dei suoi genitori. “Una famiglia quasi perfetta”, è un film ambientato negli anni Sessanta, e racconta la storia di Joe, padre di famiglia con difficoltà economiche che decide di trasferirsi da Brooklyn a New Orleans, alla ricerca di condizioni di vita migliori. Vive pressioni e preoccupazioni a causa della sua attività in fallimento e sfoga sulla moglie e le figlie la sua rabbia. Solo la figlia Maddie prova a ribellarsi all’autorità paterna mentre la madre e la sorella si adattano con sofferenza alla situazione.