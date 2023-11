Diocesi: Bologna, domani incontro “Mai più violenza di genere!”. Partecipa l’arcivescovo Zuppi

Domani, venerdì 24 novembre alle ore 20.30 nella chiesa del Corpus Domini (via Lincoln, 7) l’arcivescovo card. Matteo Zuppi interverrà all’incontro “…Mai più violenza di genere!” insieme a Lucia Russo, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, e Michela Casoria, psichiatra clinico forense. L’appuntamento è proposto dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute, Unitalsi e dalla Compagnia Madonna dei poveri nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Questo incontro – spiega Magda Mazzetti, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute – nasce dal desiderio di far sentire la voce della Chiesa di Bologna su una realtà della quale molto si dibatte, ma non sempre si approfondisce la riflessione e ancora meno diviene oggetto della nostra comune preghiera. Ci auguriamo che questo momento rimanga come una goccia che continua a scavare nella nostra coscienza per mantenere viva l’attenzione, per rinforzare la consapevolezza della responsabilità della comunità cristiana all’interno della società civile e per attuare azioni concrete a contrasto della violenza di genere”.