Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, sabato a Caniparola evento “Guarda avanti!” per la 38ª Gmg

Alla vigilia della 38ª Giornata mondiale della gioventù, che quest’anno viene celebrata domenica 26 novembre sul tema “Lieti nella speranza”, sabato i giovani della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli si ritroveranno a Caniparola, nella chiesa di sant’Antonio Abate, per la serata “Guarda avanti!”. “Due sole parole – viene spiegato in una nota – che diventano un inno alla serenità, alla fiducia, alla speranza”.

“L’Ufficio della Pastorale giovanile e vocazionale – ha dichiarato il direttore, don Alessio Bertocchi – ha deciso di dare alla serata un carattere conviviale più che di veglia vera e propria per non avere due veglie troppo ravvicinate, essendoci stata da poco quella in occasione dell’ammissione all’ordine di Diego Bassi”. La serata, con inizio alle 19.30, darà sì spazio al rapporto amicale, alla narrazione, al dialogo fra i presenti, ma – viene precisato – avrà anche una significativa prima parte dedicata alla preghiera, guidata dal vescovo Mario Vaccari.