Festival Dottrina sociale: Verona, domani il via al Palaexpo su “Socialmente liberi”. In serata saranno premiati gli “Imprenditori per il bene comune”

(Foto: Valentina Zamboni)

(da Verona) Mancano poche ora al via della XIII edizione del Festival della Dottrina sociale della Chiesa che si terrà dal 24 al 26 novembre presso il Palaexpo Verona Fiere. La kermesse, organizzata da Fondazione Segni Nuovi, sarà dedicata al tema “Socialmente liberi” e sarà aperta domani mattina dall’incontro introduttivo – in programma alle 10 – condotto dalla giornalista Monica Marangoni al quale interverranno per i saluti istituzionali Alberto Stizzoli, presidente della Fondazione Segni Nuovi, Damiano Tommasi, sindaco di Verona, mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona, Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, e Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura, per delega del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.

Alle 10.30, poi, il primo panel su “Le relazioni oltre l’AI” con la partecipazione di padre Paolo Benanti, professore della Pontificia Università Gregoriana, Vittorio Calaprice, analista di politiche digitali alla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Gianni Dal Pozzo, presidente di Considi spa, e Marco Landi, già ceo di Apple e attualmente presidente dell’Istituto EuropIA.

Nel pomeriggio, al panel “Costruire relazioni di pace con la ricerca scientifica” ci sarà anche l’ex astronauta Paolo Nespoli; in contemporanea si terranno gli incontri su “L’impresa, un’opera d’arte collettiva vivente” e “La stabilità delle Odv e Aps – Un volontariato in continua evoluzione”.

In serata, infine, la consueta cerimonia di consegna del Premio “Imprenditori per il bene comune”, riconoscimento ad imprenditori, sia profit che non profit, che hanno saputo orientare la propria impresa al bene.