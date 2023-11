Diocesi: Como, domenica il card. Cantoni presiede la messa al santuario Ss. Crocifisso nella Giornata della riconoscenza

Per il 78° anno si ripeterà, a Como, il rito della Riconoscenza, un momento di preghiera dal profondo valore religioso e civile. Domenica 26 novembre si rinnoverà il ringraziamento rivolto al Crocifisso miracoloso (venerato in città fin dal XV secolo, fonte di decine di miracoli e conservato nell’omonima basilica di viale Varese) per aver protetto la città dai bombardamenti e dalle devastazioni della Seconda guerra mondiale. Alle 17, il vescovo di Como, card. Oscar Cantoni, presiederà la celebrazione eucaristica nella basilica del SS. Crocifisso; nel corso della messa, il sindaco Alessandro Rapinese, a nome della cittadinanza, offrirà il cero votivo che, in segno di riconoscenza, arde tutto l’anno sull’altare maggiore del santuario. Sul candelabro del cero si legge: “Nella guerra 1940-45 Como salvata dal suo Crocifisso dai bombardamenti. A perpetua riconoscenza questo cero arderà sempre”.