Diocesi: Cesena-Sarsina, sabato il convegno “Minori: ascolto, tutela e cura contro ogni abuso”

“Minori: ascolto, tutela e cura contro ogni abuso” è il tema del convegno promosso dal Servizio diocesano tutela minori di Cesena-Sarsina. L’appuntamento si terrà sabato 25 novembre dalle 9.30 alle 12.30 al Palazzo del Ridotto, a Cesena. Dopo i saluti istituzionali seguiranno diversi interventi. Su “Chiesa e minori: quale cammino di tutela” interverrà don Nicola Ban, psicoterapeuta, sacerdote di Gorizia. Delle ferite derivanti dall’abuso parlerà Luca Proli del consultorio di Forlì. Di sguardo sociale si occuperà Ildikena Haxhiu, coordinatrice dell’équipe tutela minori, famiglie e marginalità del Comune di Cesena. Per l’ambito-scuola è previsto il contributo del dirigente scolastico e pedagogista Jaime Enrique Amaducci. L’ex calciatore di Serie A Franco De Falco, oggi responsabile del settore giovanile della Savignanese, parlerà dello sport come stile di vita sano. Infine, il segretario provinciale del sindacato della Polizia di Stato, Michele Fratellanza, punterà l’attenzione sulla prospettiva giuridica e psicologica per un ambiente sicuro.