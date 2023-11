Diocesi: Savona, ritiro spirituale per gli 800 anni della Regola di san Francesco

In occasione dell’ottavo centenario della Regola di san Francesco dal 24 al 26 novembre presso il convento dei Frati minori cappuccini, in via san Francesco d’Assisi 16, nel quartiere Villetta a Savona, sarà possibile partecipare al ritiro spirituale dal titolo “800 anni… e non sentirli!” e ispirato alle parole “Io ho fatto la mia parte, la vostra Cristo ve la insegni”.

Invece domenica 26 novembre alle 15 nella parrocchia Santo Spirito e Immacolata Concezione, in via Nizza, nel quartiere Zinola, l’Ufficio Missioni e Migrazioni della diocesi di Savona-Noli riproporrà la messa in lingua spagnola dopo la riuscita prima di ottobre, concelebrata dal condirettore dell’ufficio padre Enrico Redaelli e a cui ha partecipato una trentina di fedeli provenienti da molti Paesi sudamericani. La liturgia sarà presieduta dal vicario parrocchiale colombiano don Luis Becerra.

In quest’anno pastorale l’ufficio diocesano è impegnato anche a creare e formare un gruppo di giovani missionari e missionarie che possa partire alla volta della Repubblica Centrafricana, dove attualmente si trova il presbitero diocesano don Michele Farina, il quale li seguirà in questa esperienza per un mese durante il 2024 o successivamente.