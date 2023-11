Diocesi: Iglesias, domenica a Carbonia il card. Miglio incontra i giovani in vista della 38ª Gmg

In occasione della 38ª Giornata mondiale della gioventù, che quest’anno ha come tema “Lieti nella speranza”, domenica 26 novembre l’amministratore apostolico di Iglesias, il card. Arrigo Miglio, incontrerà i giovani della diocesi. L’appuntamento sarà ospitato dalle 17 alle 19 presso la parrocchia “Cristo Re” di Carbonia. “La nostra diocesi – viene spiegato in una nota – vuole cogliere l’invito a riflettere su come si possa essere lieti nella speranza in questi tempi così inquieti, offrendo l’opportunità ad adolescenti e giovani di ritrovarsi e confrontarsi con il nostro cardinale”.