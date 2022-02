Ucraina: Padova, “il Seminario minore pronto ad accogliere bambini e ragazzi provenienti dal Paese”. Stop a raccolta di vestiario e altri materiali

“Gli spazi del Seminario minore di Padova sono pronti per accogliere i bambini e ragazzi provenienti dall’Ucraina”. Lo si legge in una nota diffusa oggi pomeriggio dalla diocesi di Padova. Al momento “non si sa ancora quando arriveranno, comunque i pullman hanno superato il confine con la Polonia nella notte. Qualsiasi informazione sarà data nel rispetto e nella tutela dei minori”.

La diocesi racconta: “Grande è stata la generosità di moltissime persone che sono accorse ieri (domenica) per portare vestiario e altri materiali. A tutti va un sentito ringraziamento. Come moltissime sono le disponibilità di persone che si stanno offrendo come volontari”.

A questo punto, “si ferma la raccolta di vestiario e altri materiali. Quanto arrivato è più che sufficiente. Si ringrazia quanti si sono resi disponibili come volontari e per altri servizi e verranno contattati in base alle necessità”. Chi desidera può contribuire all’”Emergenza Ucraina” con donazioni attraverso i canali della Caritas diocesana.