Ucraina: Catania, iniziative di preghiera per la pace il 2 e il 5 marzo in cattedrale

Facendo seguito all’appello lanciato da Papa Francesco che ha invitato tutti il 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, ad una giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina, l’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, “condividendo appieno le preoccupazioni del Santo Padre”, il 2 marzo in cattedrale, alle 13, pregherà perché il popolo ucraino posso tornare a respirare un clima di pace e serenità. Un ulteriore momento di preghiera sarà vissuto insieme alla Comunità di Sant’Egidio il 5 marzo alle 20, sempre in cattedrale.