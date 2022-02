Ucraina: Cerignola, domani diocesi e comune organizzano una manifestazione per la pace

(Foto: diocesi di Cerignola-Ascoli-Satriano)

Si svolgerà domani, martedì 1° marzo, in piazza Matteotti, a Cerignola, dinanzi al Teatro “Mercadante”, con inizio alle ore 19,30, la manifestazione per la pace, occasione propizia per esprimere la propria solidarietà nei confronti del popolo ucraino. L’iniziativa, organizzata dalla diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e dal comune di Cerignola, costituirà un momento di riflessione su alcune affermazioni di Papa Francesco, secondo il quale “in ogni conflitto la gente è la vera vittima, che paga sulla propria pelle la follia della guerra”.

Con la presenza dell’amministratore apostolico della diocesi, mons. Francesco Cacucci, e del sindaco della città, Francesco Bonito, la partecipazione di ogni cittadino, delle scuole di ogni ordine e grado, delle associazioni e delle diverse realtà presenti sul territorio potrà esprimere “la volontà di ciascuno di opporsi alla logica perversa della violenza”.

“Auspichiamo – afferma don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana – la risoluzione del conflitto contro il popolo ucraino, utilizzando metodi e strumenti nonviolenti che abbandonino la logica dell’immediato ricorso alle armi”.

“La nostra città – commenta il sindaco di Cerignola – ribadisce contrarietà ad ogni guerra e ad ogni forma di oppressione. L’incontro di domani servirà a sottolineare, ancora una volta, su quali basi vogliamo che la nostra comunità cammini: ripudiamo la guerra e per questo invito la cittadinanza a partecipare numerosa”.