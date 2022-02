Ucraina: Lucca, questa sera in cattedrale preghiera ecumenica per chiedere il dono della pace

La cattedrale di Lucca ospiterà questa sera, dalle 21, un veglia di preghiera ecumenica per la pace alla quale parteciperanno cattolici, ortodossi e protestanti. Sarà “un incontro ecumenico, con i fedeli di tutte le tradizioni cristiane che vivono in Lucchesia e Versilia” che verrà presieduto dall’arcivescovo Paolo Giulietti. Con lui parteciperanno la pastora Sara Heinrich per la Chiesa valdese di Lucca e della Versilia, padre Liviu Marina e padre Andrei Vizitiu per la Chiesa ortodossa romena rispettivamente di Lucca e della Versilia. Inoltre sarà presente anche don Volodymyr Lyupac, sacerdote greco cattolico ucraino. “Tutti i cristiani quindi – si legge in una nota dell’arcidiocesi – si uniranno in preghiera, nella cattedrale di Lucca, per il popolo ucraino e per tutti i popoli che subiscono le nefaste conseguenze della guerra. Consapevoli che la pace è prima di tutto un dono di Dio, nella veglia di preghiera si eleveranno anche intenzioni e auspici affinché i potenti del mondo convertano le loro menti e i loro cuori, aprano realmente le porte del dialogo e della diplomazia, agiscano per il bene effettivo della gente, soprattutto dei più poveri e indifesi”. “In questo momento buio ed incerto, con negli occhi le terribili immagini che arrivano dal cuore dell’Europa, ogni uomo e donna di buona volontà sa che la pace è l’unica via di bene”, prosegue la nota, nella quale viene ribadito che “la guerra è solo una follia. Le tante manifestazioni per la pace di questi giorni sono un segno inequivocabile di un anelito di bene davvero condiviso”.

La veglia di preghiera, che verrà trasmessa anche in diretta anche sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi di Lucca, è curata nella collaborazione di tutte le Chiese cristiane di Lucchesia e Versilia, con il supporto della Comunità di Sant’Egidio.