Stati generali natalità: Milano, il 15 marzo l’evento “Dalle culle vuote alla ripartenza del Paese”

“Kick off” per la seconda edizione degli Stati generali della natalità, la più grande manifestazione italiana dedicata al contrasto della crisi demografica, che lo scorso anno ha visto tra i protagonisti Papa Francesco e il premier Mario Draghi.

A organizzare l’evento “Dalle culle vuote alla ripartenza del Paese”, in programma il 15 marzo, alle 16, sarà la Fondazione per la natalità con il contributo del Forum delle associazioni familiari nell’ambito del progetto “Confido” e Sfera MediaGroup – la divisione infanzia di Rcs MediaGroup.

Sarà possibile seguire l’evento in streaming sui canali Facebook @statigeneralidellanatalita, @forumfamiglie e @quimamme.