Ucraina: Iacomini (Unicef Italia), “operazioni militari devastanti per i bambini. 91mila con disabilità negli istituti vanno protetti subito”

“Sono ore drammatiche per i bambini e le bambine ucraine che come in altre sanguinose e recenti guerre, la Siria e lo Yemen solo per citarne alcune, stanno pagando un prezzo altissimo specialmente in termini psicologici”. Lo ha dichiarato Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef in Italia. “Migliaia di bambini e bambine sono in fuga terrorizzati, scioccati e preoccupati a causa della violenza delle operazioni militari. A questi dobbiamo aggiungere quelli nascosti nei rifugi, sotto le metro o ancora in edifici di fortuna”, ha proseguito, aggiungendo che “il nostro pensiero, come ha sottolineato il nostro rappresentante in Ucraina, va ai 91mila bambini che si trovano ospiti in istituti in tutto il Paese molti dei quali con disabilità che vanno messi subito in salvo e al sicuro”. “Non possiamo dimenticarci di loro”, ha concluso Iacomini.