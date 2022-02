Diocesi: Teramo, rinviata la festa dei 100 giorni alla Maturità nel santuario di San Gabriele dell’Addolorata

foto SIR/Marco Calvarese

Rinviata al 4 aprile la festa dei 100 giorni agli esami di maturità, prevista per il 14 marzo, che come abitudine si svolge ogni anno nel santuario di San Gabriele dell’addolorata di Isola del Gran Sasso, nella diocesi di Teramo-Atri. A darne notizia è la direzione del santuario che, in seguito a un incontro tra i vari enti preposti alla sicurezza e alla sanità convocato dal Prefetto di Teramo Massimo Zanni, ha ritenuto opportuno far slittare la data dopo la fine dell’emergenza sanitaria prevista per il 31 marzo. In questo modo si potrà concedere più libertà di festeggiare ai giovani che, come prevedibile visti gli anni precedenti, parteciperanno numerosi alla giornata di preghiera e festa organizzato con messe ad ogni ora (8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17) ed il tradizionale rito della benedizione delle penne al termine di ognuna di queste. La direzione del santuario di San Gabriele raccomanda di spostarsi con pullman organizzati e segnalando la propria partecipazione.