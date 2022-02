Parlamento Ue: Milano, incontro e mostra fotografica sul Premio Sacharov per la libertà di pensiero

L’Ufficio del Parlamento europeo a Milano organizza un evento ibrido e una mostra fotografica sul Premio Sacharov 2021 per la libertà di pensiero, in onore della vita e dell’eredità che ha lasciato Andrei Sacharov. “L’iniziativa si svolge in collaborazione con Memorial Italia, la sede italiana della nota associazione Memorial creata a Mosca negli anni ’80 con lo scopo di promuovere lo sviluppo della società civile, della coscienza giuridica dei cittadini e di uno stato di diritto democratico al fine di prevenire il ritorno al totalitarismo”, spiegano dall’ufficio stampa di Milano. L’evento di lancio avrà luogo mercoledì 2 marzo alle 12 presso il Milano Luiss Hub. La mostra sarà visitabile dal 2 al 16 marzo, sempre presso l’hub in via Massimo D’Azeglio, 3 a Milano. L’incontro, che sarà moderato da Cristina Giuliano, giornalista di Askanews, sarà l’occasione per discutere di diritti umani insieme alle diverse sedi internazionali di Memorial e con Vladimir Milov, consigliere per la politica estera ed economia di Alexei Navalny. L’evento appare di estrema attualità rispetto a quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Parlamento europeo in Italia.