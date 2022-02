Coronavirus Covid-19: Siena, il card. Lojudice risultato positivo. “Ora è asintomatico e in isolamento”

L’arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, il card. Augusto Paolo Lojudice, è risultato positivo al Covid-19. Il porporato è in buone condizioni. Tutti gli impegni pastorali del cardinale, di questa settimana, sono stati annullati. Lo ha comunicato Gianluca Scarnicci, portavoce del card. Lojudice, in una nota appena diffusa. “L’arcivescovo – viene spiegato –, dopo l’insorgenza di lievi sintoni influenzali, si è sottoposto nella mattina di sabato al tampone risultando positivo al Covid-19. Il card. Lojudice si è subito isolato nel suo appartamento in arcivescovado ed attualmente è asintomatico, venendo monitorato costantemente”.