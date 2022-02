Economia: Università Lumsa, dal 2 marzo gli incontri su finanza sostenibile e innovazione sociale

Tornano mercoledì 2 marzo, con sei nuovi incontri, gli Innovation Talks dell’Università Lumsa, le open lectures su tecnologie, sostenibilità e futuro del business nella società di oggi. Anticipati da quattro lezioni sull’innovazione scientifica, lo scorso autunno, gli Innovation Talks, giunti quest’anno alla sesta edizione, verranno trasmessi sul canale YouTube dell’ateneo, si svolgeranno in inglese e saranno aperti a tutti.

Ospite del primo talk dal titolo “An approach to truly sustainable finance”, in programma per mercoledì 2 marzo alle ore 12, sarà Andrea Baranes, vicepresidente di Banca Etica.

Baranes è componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo di Banca Etica dal 2016, presidente della Fondazione Finanza Etica e componente del board del network europeo Finance Watch. Autore di diversi libri su finanza ed economia, è esperto di mercati finanziari e relazioni internazionali. Con lui si discuterà di come il mondo della finanza sta affrontando la sfida della sostenibilità, quali sono i trend in atto e quali i punti di attenzione. Il webinar vedrà gli interventi dei professori Claudio Giannotti, direttore del Dipartimento Gepli, che sarà anche moderatore, e Filippo Giordano, presidente del corso di Laurea magistrale in Management and Finance dell’Università Lumsa.

Tra gli altri ospiti del ciclo di Talks, in programma ogni mercoledì per sei settimane allo stesso orario, Andrea Ridi, Co-founder Accelerate Italy e 42N; Pasquale Fedele, imprenditore, Brain Control; Carolina Gianardi, General Manager, Global Commercial Services, American Express; per Bip Consulting: Stefano Augello- Director Strategy, Innovation e Marketing, PraveenKumur Radhakrishan- Head of Blockchain-, Stefano Rivera- Senior Consultant Fashion and Luxury-, e Alex Cascarano, Executive Designer Director di Sketchin; Laura Orestano, ceo Socialfare.