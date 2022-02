Diocesi: Pavia, 1300 anni di presenza delle reliquie di Sant’Agostino

Presentati, oggi, nella sacrestia della basilica di San Pietro in ciel d’oro, che custodisce le reliquie di sant’Agostino, i lavori preparatori avviati dal Comitato Pavia Città di Sant’Agostino per celebrare il tredicesimo centenario del trasporto delle reliquie del santo a Pavia.

Oltre al presidente del Comitato, Antonio Savini, sono intervenuti i massimi esponenti dei tre enti fondatori del Comitato: mons. Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia, Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia, e padre Giustino Casciano, priore della Provincia Agostiniana d’Italia, che hanno spiegato le opportunità e la ricchezza culturale che la celebrazione può produrre. L’illustrazione dell’evento storico è stata tenuta dalla professoressa Renata Crotti dell’Università di Pavia. Gli interventi hanno sottolineato che ricordare, “a distanza di 1300 anni, questo evento documentato da numerose testimonianze storiche e artistiche, significa rendere omaggio al grande Santo e pensatore, protagonista della cultura universale e capace di dialogare in ogni secolo con la contemporaneità”. “Significa anche per la Città di Pavia riaffermare il legame del Santo con la Città che ha la responsabiltà, in via privilegiata, di custodire le reliquie e beneficiare dello straordinario patrimonio spirituale e culturale ereditato”.

Il Comitato Pavia Città di Sant’Agostino, costituito nel 2007 congiuntamente dalla città di Pavia, dalla diocesi di Pavia e dall’Ordine Agostiniano, a partire da questo anno sarà impegnato nella celebrazione del centenario, promuovendo iniziative culturali e devozionali che scorreranno lungo tutto il 2023 e saranno rivolte ad un ampio pubblico di diversa età, preparazione culturale e fede religiosa. Il Comitato ha anche rivolto un appello a istituzioni e personalità locali, nazionali e internazionali interessate a promuovere le celebrazioni stesse, chiamandole a far parte del Comitato d’onore.