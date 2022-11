Josef Mayr Nusser: Gambino (Scienza & Vita), “la difesa della vita umana richiede testimonianza credibile di persone coerenti”

“Ci sono urgenza e necessità di esempi coraggiosi, coerenti e credibili per ricomporre il frequente dissidio tra legge e coscienza con riferimento a tutto il ciclo dell’esistenza umana, dal concepimento alla morte naturale, passando per le fragilità esistenziali”. Lo ha dichiarato Alberto Gambino, presidente di “Scienza & Vita”, intervenendo al convegno sulla vita del giovane sudtirolese Josef Mayr Nusser, che si sta svolgendo presso l’aula magna di Palazzo Angeli, a Rovigo. Josef Mayr Nusser rifiutò di giurare fedeltà al regime nazista per obbedire solo alla coscienza, luogo profondo e inaccessibile della libertà umana, beatificato nel 2017 dalla Chiesa cattolica.

“Scienza e Vita – anticipa Gambino – si proporrà sempre più come centro di elaborazione culturale e punto di riferimento di un pensiero laico ancorato alla tutela e promozione delle vite vulnerabili e dei diritti autenticamente umani”. Al convegno partecipano i magistrati Manuela Fasolato, Carlo Citterio, Giordano Caberletti e la docente di Filosofia Giorgia Pinelli.