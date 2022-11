Giornata del Ringraziamento: diocesi Vallo della Lucania, a Capaccio Scalo una tavola rotonda, la messa e la benedizione dei mezzi agricoli

In occasione della 72ª Giornata nazionale del Ringraziamento, che per quest’anno ha scelto come tema: “Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto (Am 9,14). Custodia del creato, legalità, agromafie”, l’Ufficio diocesano di pastorale sociale – problemi sociali e lavoro di Vallo della Lucania organizza in diocesi la Giornata del Ringraziamento, “per porsi accanto al mondo agricolo, per incoraggiare, sostenere gli agricoltori e gli imprenditori agricoli a essere dei veri custodi della terra e coltivatori esemplari nella legalità e, nello stesso tempo, per denunciare le forme di corruzione mafiosa e di sfruttamento dei poveri e i poteri di agromafie invasive e distruttive. Purtroppo, le terre inquinate sono frutto anche di silenzi omertosi e d’indifferenza”, si legge in una nota. La celebrazione della Giornata diocesana del Ringraziamento sarà ospitata dalla parrocchia di “ San Vito” a Capaccio Scalo domani, domenica 6 novembre, e si svolgerà in due momenti: una breve tavola rotonda sul messaggio dei vescovi italiani: “Custodia del creato, legalità, agromafie”, che si terrà dalle ore 9,30 alle 10,30 nella biblioteca comunale Erica in Capaccio Scalo; la celebrazione della santa messa nella chiesa parrocchiale di “San Vito”, alle ore 11, presieduta da mons. Ciro Miniero, vescovo di Vallo della Lucania, e a seguire benedizione dei mezzi agricoli. L’Ufficio diocesano di pastorale sociale – problemi sociali e lavoro invita “gli agricoltori e gli allevatori a partecipare all’evento portando i frutti del loro onesto e giusto lavoro da offrire ai poveri attraverso la Caritas”.