Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, martedì 8 novembre conferenza stampa per presentare la campagna “La povertà è più vicina di quanto pensi”

Luce, gas, riscaldamento, generi alimentari: tutto è diventato più costoso, per alcuni troppo. Sempre più persone si rivolgono alla Caritas di Bolzano-Bressanone, preoccupate per il proprio futuro o perché non sanno più cosa fare per arrivare a fine mese. “La povertà è più vicina di quanto pensi”, campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi della Caritas diocesana quest’anno si concentra su come far quadrare quei conti che non tornano. La raccolta di donazioni viene organizzata nella settimana precedente e successiva alla Domenica della Carità, che si celebra nelle parrocchie il 13 novembre e che Papa Francesco ha proclamato Giornata mondiale dei poveri.

Per parlare dei contenuti della campagna di donazioni, dei bisogni emergenti delle persone e del supporto che viene loro fornito dai servizi della Caritas diocesana è stata indetta una conferenza stampa martedì 8 novembre, alle ore 10, nella Casa S. Michele, a Bolzano. Interverranno Beatrix Mairhofer, direttrice della Caritas, Brigitte Hofmann, responsabile dell’area Caritas&Comunità, Mariano Buccella del Centro d’ascolto della Caritas, Petra Priller della Consulenza debitori della Caritas.