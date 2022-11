Papa in Bahrein: sei studenti della Scuola del Sacro Cuore invocano la pace in diverse lingue

(Foto: Vatican Media/SIR)

Durante l’incontro di Papa Francesco con i giovani oggi in Bahrein sei studenti di diverse nazionalità hanno invocato la pace in diverse lingue: arabo, inglese, hindi, singalese, francese, filippino, pregando per “la concordia e l’armonia nel mondo” e per smuovere “i cuori dei nostri leader del mondo”. Gli studenti hanno rivolto preghiere per i giovani del Bahrein, per gli educatori, i genitori e gli anziani, per gli artisti e chi lavora nell’ambito della cultura, per tutti coloro che “usano internet e i social media”. “Proteggili da tutti i pericoli in agguato nel mondo di oggi – ha detto una ragazza dello Sri Lanka -. Preghiamo anche per chi è dipendente dalle droghe e soffre a causa dello sfruttamento”. Al termine, dopo la lettura dei messaggi per la pace, la recita del Padre Nostro, la benedizione e il canto finale, il Papa ha firmato il Libro d’Onore. Dopo essersi congedato rientrerà in auto alla Residenza papale.