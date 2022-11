Rai Tre: Sulla Via di Damasco, nella puntata in onda domani “Il grido di pace”

Si parlerà di pace e di proposte per uscire da questo stato di insicurezza globale, nella puntata di Sulla Via di Damasco in onda domani, domenica 6 novembre, alle 7.30, su Rai Tre. Eva Crosetta incontrerà Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine – Cittadella della pace (Ar), “un luogo pieno di fascino antico, dove convivono pacificamente – viene sottolineato in una nota – ragazzi che nelle loro terre di origine sarebbero destinati ad essere nemici. Quello che un tempo era luogo di sanguinose guerre tra fiorentini ed aretini, oggi è una scuola di pace. Qui, giovani russe e cecene, israeliani e palestinesi, hanno deciso di percorrere una strada nuova, senza odio e rancore, come diranno ai microfoni del programma”. Mentre crescono in questi giorni gli appelli e le manifestazioni affinché cessi la logica delle armi, in coda al programma di Vito Sidoti, l’appello del vicepresidente della Cei per l’Italia Meridionale, mons. Francesco Savino, a far prevalere il dialogo lì dove è il fallimento della storia, ricordando il suo viaggio in Ucraina con la Carovana della pace. “Siamo tutti portatori sani di nemico”, ha affermato Vaccari: dipende, poi, dagli incontri che facciamo e dall’acqua in cui navighiamo se questo nemico prende forza o se, invece, si scioglie, per far nascere relazioni, come quelle di Rondine, capaci di cambiare la storia. La regia del programma è di Paola Vannelli.