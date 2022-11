Associazioni: Adulti Azione cattolica, i vicepresidenti oggi a Reggio Calabria e il 19 novembre a Lamezia Terme per “ANImaps”

“Educare gli adulti significa assumersi il compito entusiasmante, ma non privo di rischi, di contribuire a dare forma alle persone, di aiutare ciascuno a diventare ciò che deve essere a partire dalla realtà concreta che sta vivendo”. Muove dall’esortazione del piccolo manuale di appunti “Compagni di strada” per la formazione degli animatori del gruppo Adulti di Azione cattolica il doppio incontro regionale degli animatori con i vicepresidenti del settore che si terranno oggi, sabato 5 novembre, a Reggio Calabria e il 19 a Lamezia Terme. A darne notizia è l’Avvenire di Calabria.

L’incontro di Reggio Calabria si svolgerà oggi pomeriggio alle 15, presso la sala del Tribunale ecclesiastico dove i vicepresidenti nazionali Adulti di Azione cattolica, Paolo Seghedoni e Paola Fratini, incontreranno gli animatori adulti, i parroci e i laici interessati ai gruppi adulti.

Il titolo degli incontri regionali, accompagnato da un hashtag, è #ANImaps che, in qualche modo, spiega Paola Fratini, riprende lo slogan dell’anno: “Andate ovunque e anche noi, come Settore Adulti abbiamo pensato di muoverci e partire, incontrando animatori e animatrici delle diverse realtà regionali”.

“#ANImaps sono incontri dedicati non solo agli animatori dei gruppi adulti, ma anche a chi si occupa a vario titolo degli adulti in associazione”, aggiunge l’altro vicepresidente del settore Adulti di Azione cattolica Paolo Seghedoni.