Diocesi: Caritas Termoli-Larino, domani open day per il primo compleanno dell’emporio solidale “Ti Senghè”

Domenica 6 novembre l’emporio solidale “Ti senghè” della Caritas diocesana di Termoli-Larino compie un anno. In questa occasione dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19.30 sarà possibile visitare l’emporio e chiedere informazioni. Per chi lo desidera sarà possibile anche portare all’emporio beni alimentari di prima necessità e/o prodotti per l’igiene della persona e della casa.

Alle ore 10.30 presso l’emporio solidale in via Alfano n. 5 si terrà una conferenza stampa per illustrare le attività e i risultati raggiunti in questo primo anno di apertura.