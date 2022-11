Diocesi: Isernia, martedì l’arcivescovo di Napoli all’inaugurazione del nuovo anno della Scuola teologica “San Pietro Celestino”

Martedì 8 novembre, alle ore 17, presso l’aula magna della diocesi, in via Mazzini ad Isernia, si terrà la lezione di inaugurazione dell’anno formativo 2022-2023 della Scuola teologica diocesana di Isernia-Venafro, dal titolo: “La bellezza della sinodalità sulla strada: i volti feriti e il sogno di Dio”. “La Chiesa che è in Italia sta vivendo il secondo anno del cammino sinodale. Faccio mie le parole del Santo Padre Francesco a questo proposito: ‘Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del Terzo Millennio’. Come Chiesa che è in Isernia-Venafro, come Scuola di formazione teologica ‘San Pietro Celestino’, vogliamo accogliere l’arcivescovo della Chiesa metropolitana di Napoli, Domenico Battaglia, un testimone capace di raccogliere le ansie, le sfide dell’uomo e della donna dei nostri giorni e di “impastarle con il Vangelo di Gesù Cristo”, scrive, nell’invito a partecipare, fr. Nazario Vasciarelli, direttore della Scuola.