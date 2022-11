Cure palliative: Milano, mercoledì 9 novembre un convegno per “co-progettare lo sviluppo delle reti” in Lombardia

“Le cure palliative in Lombardia – Co-progettare lo sviluppo delle reti” è il convegno organizzato per mercoledì 9 novembre dalle 9.30 a Milano, presso il centro congressi Fondazione Cariplo, da Uneba Lombardia con Aris, Federazione Cure palliative e Società Cure palliative. Tra i relatori, il presidente di Uneba Lombardia Luca Degani e Carlo Marazzini della Commissione Assistenza domiciliare integrata di Uneba Lombardia.

“Nell’ambito della più ampia evoluzione dell’intero sistema sociosanitario- si legge nella presentazione del convegno -, le cure palliative, da sempre paradigma di una medicina di prossimità ed esempio di ‘bene della comunità’, sono chiamate ad agire in stretta relazione con la nuova organizzazione dei Servizi che sta ridisegnando l’offerta di cura del territorio attraverso i Distretti, gli Ospedali e le Case della comunità, senza dimenticare l’interfaccia con la più ampia Assistenza domiciliare”.

“In questo nuovo panorama occorre pertanto co-progettare le cure palliative di domani secondo principii di ‘Community Building’, coinvolgendo attivamente e a vario livello, le Istituzioni, le molte eccellenze del pubblico e del Terzo settore accreditato, le organizzazioni di volontariato, ma innanzitutto i cittadini stessi”, spiega la nota.