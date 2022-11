Diocesi: Vallo della Lucania, la prossima settimana ad Agropoli Messe per i “Figli in Cielo” e persone vedove

L’Ufficio di pastorale diocesano famiglia e vita di Vallo della Lucania organizzato alcuni momenti di preghiera con l’invito per tutta la comunità diocesana a partecipare in presenza, se possibile, o unendosi nella preghiera. Il primo appuntamento è per lunedì 7 novembre, alle ore 17,30, ad Agropoli nella chiesa di San Francesco: sono previsti il passaggio della Porta Santa e S. Messa in suffragio dei “Figli in Cielo”. Si tratta di un momento di preghiera e di riflessione per e con i genitori che vivono l’esperienza del lutto per la perdita di un figlio.

Il secondo appuntamento è per venerdì 11 novembre, alle ore 17,30, sempre ad Agropoli nella chiesa di S. Francesco con il passaggio della Porta Santa e S. Messa e per i vedovi e le vedove. È un momento di preghiera e di vicinanza a coloro che perdono su questa terra il coniuge.