Giovani: Roma, martedì 8 la conferenza “Neet tra disuguaglianze e divari. Alla ricerca di nuove politiche pubbliche”

Cgil e ActionAid nel quadro di attività comuni per promuovere iniziative rivolte alle giovani generazioni presentano “Neet tra disuguaglianze e divari. Alla ricerca di nuove politiche pubbliche”. La conferenza di presentazione del report si terrà a Roma, l’8 novembre. L’evento presenta i risultati dello studio e affronta l’emergenza Neet in Italia (Paese con il più alto numero di Neet, giovani che non lavorano, né studiano: circa il 23% dei giovani tra 15 e 24 anni, con un trend in crescita negli ultimi anni) e le politiche per contrastarla, con analisi e raccomandazioni utili al nuovo Governo e Parlamento.

Introduce Christian Ferrari, segretario confederale della Cgil nazionale, segue una tavola rotonda, cui intervengono Chiara Saraceno, sociologa e honorary fellow al Collegio Carlo Alberto; Giustina Orientale Caputo, professoressa di Sociologia dei processi economici e del lavoro del Dipartimento di scienze sociali all’Università Federico II di Napoli; Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia e Statistica sociale nella Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano, direttore del centro di ricerca Lsa; Cristina Tajani, presidente e ad Anpal Servizi Spa; Marco De Giorgi, capo del Dipartimento Politiche giovanili; Raffaele Tangorra, commissario straordinario dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro – Anpal. Le conclusioni sono affidate a Katia Scannavini, vicesegretaria generale di ActionAid Italia.

L’evento sarà in diretta streaming su Collettiva.it e sui canali social di Collettiva ed ActionAid.