Editoria: Emp, mercoledì 9 si presenta a Casalserugo il nuovo libro di mons. Toniolo sul male

“Perché il male? Che cos’è il male? Qual è la sua origine? Il male, in tutte le sue forme, urta il ritmo normale del vivere. Mette in crisi ogni pensiero. Soprattutto la sofferenza innocente e il male assoluto sono dei macigni che anche le religioni o le filosofie più raffinate non riescono a smuovere. Il male ci travolge con un’infinità di domande. Ed è bene ascoltarle fino in fondo, senza sconti e soluzioni affrettate. Solo così, entrando nella storia di ogni dolore, anche il più piccolo, possiamo, forse, scorgere qualche luce”. A scriverlo è mons. Andrea Toniolo, preside della Facoltà teologica del Triveneto, nel suo nuovo libro “Male”, pubblicato dalle Edizioni Messaggero Padova nella collana “Parole allo specchio”.

Nel volumetto, l’autore passa in rassegna i diversi significati del male: il male fisico (o psichico), ovvero il dolore, il patire del corpo o dell’anima in tutte le sue sfumature; il male morale, cioè l’azione cattiva, la malvagità, che è fonte di sofferenza; il male dell’essere, ovvero la condizione di caducità, di fragilità che avvolge l’uomo e la natura stessa. Per arrivare a dire che il male chiama inevitabilmente in causa Dio. Le emozioni e le azioni, i mali patiti e commessi dischiudono o infrangono gli orizzonti di senso: pathos, ethos, logos costituiscono i fili con cui è tessuto il discorso sul male.

Mercoledì 9 novembre alle ore 20.45, nel Palazzetto polivalente del Centro parrocchiale San Martino di Ronchi a Casalserugo (Pd), si terrà la presentazione del libro “Male” con la presenza dell’autore. Si parlerà della natura del male, del dolore nella sua dimensione spirituale, morale e sociale. Il ricavato della serata, in collaborazione con la Pro Loco di Casalserugo, sarà devoluto per i progetti di solidarietà di “Mani e Cuore di san Martino”.