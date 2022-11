Diocesi: Molfetta, al via questo pomeriggio gli incontri per i “ministranti”, “C’è gioia vera con Te!”

“C’è gioia vera con Te!”. È questo il “titolo” che il Centro diocesano vocazioni – Seminario vescovile di Molfetta ha dato agli incontri per i ministranti della diocesi, che partiranno oggi e si svolgeranno in luoghi diversi della diocesi con un calendario di appuntamenti che culminerà con un grande meeting di fine anno pastorale, il 10 giugno 2023. Una nota della diocesi fa sapere infatti che riprende il cammino cittadino e diocesano degli incontri con i ministranti e l’esclamazione scelta per il titolo dell’iniziativa – per l’appunto “C’è gioia vera con Te!” – è quella “di chiunque incontri il volto di Gesù sulla propria strada. È il grido di gioia dei nostri ministranti, amici particolari di Gesù, followers tutti speciali di un amico unico al mondo”. Per info, clicca qui.