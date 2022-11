Diocesi: Ac Lamezia Terme, lunedì s’inaugura una mostra sulla beata Armida Barelli

L’Azione Cattolica della diocesi di Lamezia Terme, in collaborazione con l’Istituto Giuseppe Toniolo – Ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore –, presenta la mostra “Armida Barelli. Nulla sarebbe stato possibile senza di lei” che si terrà a Lamezia Terme dal 7 al 13 novembre, presso la biblioteca diocesana “Mons. Pietro Bonacci”, in piazza D’Ippolito (sede del Museo diocesano).

La mostra, tratta dall’omonima “graphic-novel” curata da Tiziana Ferrario, con la consulenza storica dei professori Aldo Carera ed Ernesto Preziosi, illustra, in una modalità coinvolgente e immediata, la vita di Armida Barelli, beatificata lo scorso 30 aprile nel duomo di Milano.

Utilizzando il linguaggio del fumetto, arricchito da testi e fotografie d’epoca, si rivolge a piccoli e grandi visitatori in maniera semplice e diretta, ma allo stesso tempo profonda, evidenziando l’unicità del ruolo della beata Armida negli innumerevoli campi di attività del laicato cattolico nel quale operò. Un impegno laico che si distinse “santamente” per intelligenza e visione, dedizione, intraprendenza e creatività; e che con infaticabile “cuore di donna al servizio della cultura e della società” (dal tema della Giornata dell’Università Cattolica 2022) segnò la vita della Chiesa del primo Novecento.

A conclusione del percorso espositivo, dopo il racconto della vita dei primi anni di “Ida”, della sua formazione e le tappe fondamentali che la videro fondatrice della Gioventù femminile di Azione Cattolica, dell’Istituto secolare delle Missionarie della Regalità e dell’Opera della Regalità, della dirigenza dell’Azione Cattolica italiana, dell’incontro con padre Agostino Gemelli e del progetto che la condusse, unica donna nel gruppo dei primi fondatori, ad inaugurare il 7 dicembre 1921 l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’ultimo pannello mette cronologicamente in relazione la vita e l’opera di Armida con i più importanti eventi che segnarono il nostro Paese in politica – sono gli anni del primo Novecento e tra le due guerre mondiali – e nel percorso del movimento per l’emancipazione delle donne.

La mostra sarà inaugurata lunedì 7 novembre, alle ore 18, dal vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, e da Preziosi con un convegno sulla santità laicale, che si terrà nel salone “S. Giovanni Paolo II” del seminario vescovile e nei giorni successivi sarà visitabile sia al mattino, dalle ore 9 alle ore 13, sia al pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 19, fino a domenica 13, giorno nel quale sarà visitabile solamente dalle ore 9 alle ore 13; per l’occasione della stessa, l’Archivio storico diocesano e il Museo diocesano saranno aperti ai visitatori.