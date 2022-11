Kenya: Meru, oggi proclamata beata Maria Carola Cecchin, missionaria della Congregazione delle Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo

È stata proclamata oggi beata la venerabile suor Maria Carola Cecchin, missionaria della Congregazione delle Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. La cerimonia di beatificazione si è svolta a Meru, in Kenya, con una celebrazione eucaristica presso il Kinoru Stadium presieduta dal card. Antoine Kambanda, arcivescovo di Kigali nella Repubblica del Ruanda.

Suor Cecchin è nata il 3 aprile 1877 a Cittadella (Padova) ed è morta sul piroscafo mentre rientrava dal Kenya in Italia il 13 novembre 1925. Dopo pochi anni dalla professione religiosa, il 28 gennaio 1905, parte per l’Africa dove rimarrà per sempre. Di lei, si ricorda la saggezza, la prudenza e la pietà. “Na bônamort a pagràtut”, “una buona morte pagherà tutto”, è la sua espressione abituale. “Tutto per il Paradiso!”.

La beatificazione è stata concelebrata dal vescovo di Meru, mons. Salesius Mugambi, dal segretario generale della Conferenza episcopale del Kenya, padre Daniel K. Rono, dal nunzio apostolico in Kenya, mons. Hubertus van Megen, da mons. Antonio Crameri, cottolenghino, vescovo del Vicariato apostolico di Esmeraldas in Ecuador, dal padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza, padre Carmine Arice, e da numerosi sacerdoti diocesani e cottolenghini. Presenti anche il superiore generale dei Fratelli cottolenghini, fratel Giuseppe Visconti, e il pronipote di suor Maria Carola, Alessandro Cecchin.