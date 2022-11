Diocesi: Cagliari, dal 7 al 16 novembre saranno accolte le reliquie di santa Teresa di Calcutta e san Giuseppe Benedetto Cottolengo

Lunedì 7 novembre, alle ore 12.20, presso l’aeroporto di Cagliari-Elmas, è atteso l’arrivo delle reliquie di santa Teresa di Calcutta e san Giuseppe Benedetto Cottolengo. Subito dopo le sacre spoglie verranno trasferite (in forma privata) presso la cappella del Seminario arcivescovile di Cagliari (via monsignor Giuseppe Cogoni 9, Cagliari), dove resteranno sino al pomeriggio. Intorno alle 16.15 è prevista la partenza alla volta di Quartucciu, presso la parrocchia san Pietro Pascasio (via Tabarca, 1), dove verranno ospitate sino a mercoledì 16 novembre prima del loro rientro a Roma e Torino. La chiesa resterà aperta tutti i giorni, dalle ore 7.30 e sino alle 21, per consentire ai fedeli la venerazione delle reliquie.