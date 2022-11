Movimenti: RnS, ad Assisi dal 7 novembre il Ritiro nazionale per sacerdoti, diaconi e religiosi con il card. Bagnasco

Torna anche per questo speciale Anno del Giubileo d’Oro il tradizionale Ritiro nazionale promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo (Rns) per sacerdoti, diaconi e religiosi. Come sempre, sarà Assisi ad ospitare l’evento che si svolgerà da lunedì 7 a sabato 12 novembre presso la “Domus Pacis” in Santa Maria degli Angeli. Sono attesi oltre 170 partecipanti da Italia, Svizzera e Germania. Predicatore del ritiro sarà il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Cei, che detterà meditazioni sul tema: “Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” (cf Rm 12,2) – “Sacerdoti liberati per servire secondo lo Spirito” (Rm 7,6). Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS, terrà, invece, il Seminario di Vita nuova nello Spirito “itinerante” nei luoghi francescani; si concluderà con la preghiera di effusione a cui prenderanno parte il Consiglio nazionale e il Comitato nazionale di Servizio del RnS. “Il ritiro sacerdotale – dichiara Martinez – rappresenta un appuntamento imprescindibile per tanti sacerdoti, diaconi e religiosi che desiderano vivere una esperienza profonda, personale e comunitaria, di rinascita o di rinnovamento spirituale. Il tempo abbisogna di figure sacerdotali robuste, capaci di interpretare le tante sfide missionarie poste dal Pontificato di Francesco. Noi sappiamo che nulla sarà mai possibile, nulla che sia duraturo e fruttuoso, senza lo Spirito Santo. Per questo torniamo ad Assisi”.