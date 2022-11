Diocesi: Roma, mercoledì 9 novembre per festa di dedicazione di San Giovanni in Laterano concerto e messa con i giubilei sacerdotali

Mercoledì 9 novembre ricorre la festa della dedicazione della basilica lateranense e sarà l’occasione per celebrare i giubilei sacerdotali di quanti ricordano quest’anno il venticinquesimo, il cinquantesimo e sessantesimo di ordinazione. Alla messa saranno inoltre presenti gli operatori pastorali della Caritas diocesana. “Ci troveremo nella basilica di San Giovanni in Laterano alle ore 17.15 per un concerto di musica liturgica eseguito da musicisti catalani – è l’invito del cardinale vicario Angelo De Donatis –. Seguirà la santa messa in cui ringrazieremo insieme il Signore per la sua fedeltà e la sua misericordia. Vogliamo ancora ripetere al Signore e alla sua Chiesa il nostro desiderio di continuare a servire secondo le nostre capacità e condizioni il popolo di Dio in unione con il nostro vescovo”. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Telepace (a Roma e provincia canale 19) e in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma.

Verrà eseguito il concerto “Ad Completorium” di Joan Cererols (1618-1680), per coro a 8 voci e basso continuo. Seguirà la celebrazione eucaristica, che sarà accompagnata dalle musiche della Messa “Locus Iuste” (2022) del maestro padre Jordi-A. Piqué I Collado, proprio e ordinario per la solennità della dedicazione della basilica lateranense, per coro a 4 voci, assemblea e organo. Si esibirà il Cor Cererols, dalla Catalogna, Spagna. All’organo ci sarà il maestro Christian Alejandro Almada, organista titolare di San Paolo fuori le Mura; dirigerà il coro il maestro Marco Díaz Callao.

“Durante la celebrazione – ricorda il card. De Donatis – rinnoveremo le promesse sacerdotali e allo stesso tempo chiederemo al Padrone della messe il dono di nuovi compagni per il vasto e appassionante lavoro nella sua vigna. Saranno presenti in questa circostanza gli operatori pastorali della Caritas diocesana”.