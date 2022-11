Diocesi: Bergamo, da domani la Settimana dei poveri. Nelle parrocchie la “Raccolta di San Martino”

Dal 6 al 13 novembre prossimi è in programma la Settimana dei poveri 2022 “La bellezza della carità” che quest’anno vede l’apertura dell’anno della cultura per le Caritas di Bergamo e Brescia.

A Bergamo, domenica 6 novembre, i portici del Palazzo della Ragione, nella Città Alta, ospiteranno dalle 15.30 i laboratori di teatro per bambini mentre per le 17 è previsto lo spettacolo teatrale “Il sarto delle parole. Per fare un fiore” con la partecipazione dei bambini del laboratorio.

Dal 5 all’11 novembre, poi, nelle parrocchie si svolgerà la “Raccolta di San Martino” attraverso la quale sarà possibile riusare abiti, maglieria, biancheria di adulti e bambini, cappotti, coperte, tessuti di ogni genere, scarpe e borse (carta, metalli, plastica, vetro e giocattoli non vengono raccolti) che verranno consegnati nelle comunità parrocchiali. I proventi della Raccolta saranno destinati alle parrocchie che partecipano alla raccolta, a fronte di micro-progetti sociali e innovativi.