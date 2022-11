Ucraina: Roma, iniziata la manifestazione per la pace. Partito il corteo da piazza della Repubblica

foto SIR/Marco Calvarese

È iniziata a Roma la grande manifestazione per la pace convocata dalla Coalizione “Europe for Peace”. Centomila i partecipanti previsti. Il ritrovo è stato alle 12 in Piazza della Repubblica. Alle 13,30 è partito il corteo alla volta di piazza San Giovanni in Laterano dove dalle 14.30 inizierà la diffusione dal palco dei contenuti e delle richieste esplicitate nella piattaforma di convocazione.

“L’Italia, l’Unione europea, le Nazioni unite devono assumersi la responsabilità del negoziato per fermare l’escalation e raggiungere l’immediato cessate il fuoco” perché serve “convocare urgentemente una Conferenza internazionale per la pace, per ristabilire il rispetto del diritto internazionale, per garantire la sicurezza reciproca e impegnare tutti gli Stati ad eliminare le armi nucleari, ridurre la spesa militare in favore di investimenti per combattere le povertà e di finanziamenti per l’economia disarmata, per la transizione ecologica, per il lavoro dignitoso”.