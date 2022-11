Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domani a Bassagrande assemblea dei catechisti “Scelti da Lui”

È in programma per il pomeriggio di domani, domenica 6 novembre, l’assemblea dei catechisti della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. L’iniziativa, intitolata “Scelti da Lui”, sarà ospitata dalle 17.15 presso la parrocchia della Ss.ma Annunziata a Bassagrande e vedrà la presenza del vescovo Mario Vaccari.

“Questo appuntamento – ha dichiarato suor Sandra Borruto, direttrice dell’Ufficio diocesano Evangelizzazione e catechesi – intende essere un’occasione per iniziare l’anno pastorale insieme: e si tratta inoltre del primo incontro dei catechisti col vescovo”.

Nel corso dell’assemblea verranno presentate le linee guida dell’anno pastorale che si apre e ci sarà anche l’occasione per condividere la riflessione scaturita da un questionario che è stato diffuso tra i catechisti.