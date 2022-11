Persone con disabilità: Falabella (Fish), “convogliare finanziamenti necessari per rilanciare concretamente politiche inclusive”

(Foto: Fish)

Giovedì il presidente di Fish onlus (Federazione italiana superamento handicap), Vincenzo Falabella, ha incontrato il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. All’incontro, al quale hanno preso parte anche i vicepresidenti della federazione, Silvia Cutrera e Antonio Cotura, sono state esposte le principali necessità delle persone con disabilità e delle loro famiglie. “La federazione – si legge in una nota – ha immediatamente espresso le preoccupazioni per la situazione economica in cui versano le persone con disabilità e le loro famiglie sollecitando e proponendo, al ministro, concreti interventi da portare al nuovo Decreto Aiuti che dovrebbe essere approvato la prossima settimana. Intervento necessario per avviare politiche di intervento mirate a dare sostegno al potere di acquisto delle persone con disabilità e le loro famiglie. Altro tema l’aggiornamento al Def per programmare la nuova legge di bilancio”. Il presidente Falabella ha chiesto al ministro Locatelli “di convogliare i finanziamenti necessari per rilanciare concretamente le politiche inclusive indispensabili per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità”.

È stato poi affrontato il tema della Legge delega sulla disabilità entrando nel merito dei decreti applicativi, chiedendo un immediato confronto con gli uffici preposti alla scrittura delle bozze dei decreti. Ed ancora un passaggio sul Pnrr e, non per ultimo, tema caro alla federazione, quale il riconoscimento della figura del caregiver familiare, proposta ferma nelle commissioni competenti del Senato. È una istanza che la federazione segue da anni, e che ha la necessità urgente di trovare risposte e diritti certi. Nel corso dell’incontro poi sono stati affrontati anche il tema della disability card, del contrasto alla violenza di genere per le donne con disabilità e della necessità di mettere in campo una campagna di promozione e comunicazione ad hoc, il ruolo e il supporto allo sviluppo di nuove politiche per l’inclusione che potrà essere offerto dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Un confronto politico più nel merito poi quando si è trattato il tema dell’istituzione del Gruppo interparlamentare sui temi della disabilità, la federazione ha manifestato la sua piena disponibilità al confronto. “Su tutti questi temi Fish ha riscontrato la piena disponibilità di dialogo da parte del ministro Locatelli”, conclude la nota.