Giornata del Ringraziamento: Cremona, domani a Casalmaggiore messa celebrata dal vescovo Napolioni alla presenza delle realtà del settore agricolo

Sarà Casalmaggiore a ospitare quest’anno, nella mattinata di domenica 6 novembre, la celebrazione per la Festa del Ringraziamento della diocesi di Cremona, alla presenza del vescovo Antonio Napolioni che alle 11 presiederà la messa nel duomo di S. Stefano e con la partecipazione delle realtà del settore agricolo.

Momento tradizionale di ritrovo attorno all’Eucaristia per ringraziare il Creatore dei frutti della terra, ancora una volta sarà l’occasione per riflettere su quel ruolo di “custodi del creato” che Papa Francesco tanto sollecita.

L’organizzazione dell’evento è coordinata dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, diretto da Eugenio Bignardi, che ha coinvolto quanti operano nel settore, sia come produttori che trasformatori. L’invito, rivolto in particolare a tutte le associazioni, le aziende e le rappresentanze di categoria, è però esteso a tutti. Tra le organizzazioni del territorio che hanno già aderito: Coldiretti, Confcooperative, Libera Agricoltori, le cooperative sociali del Gruppo Solco e i comparti agroalimentari dei sindacati.

“In un periodo in cui si è potuto toccare con mano il rischio di perdere il frutto del lavoro a causa della siccità e della guerra e, di conseguenza, con il rischio di perdere il necessario per vivere e ‘affamare i popoli’ – spiega Bignardi – si fa sempre più necessario l’impegno di tutti affinché, oltre alla custodia del creato, sia garantita una distribuzione equa e giusta dei beni della terra”. Anche a livello diocesano la Giornata del Ringraziamento, anticipata di una settimana rispetto alla data nazionale a motivo della coincidenza con la festa patronale, prenderà spunto dal tema “‘Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto’ (Am 9,14). Custodia del creato, legalità, agromafie” scelto della Conferenza episcopale italiana per questa 72ª Giornata del Ringraziamento.