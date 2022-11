A Sua Immagine: nella puntata di oggi la storia dei fratelli Leo e Roby Facchinetti. Domani focus sul viaggio del Papa in Bahrein

Nella puntata di oggi, sabato 4 novembre, “A Sua Immagine”, su Rai Uno, ospita Franco e Dario Leo, due fratelli di Bellizzi, un paese in provincia di Salerno, che stanno per compiere un’impresa sportiva: partecipare alla maratona di New York. E si tratta di un’impresa perché Franco, il maggiore, è tetraplegico, costretto dalla nascita su una carrozzina; sarà quindi Dario, il fratello più piccolo, a spingerlo correndo per oltre 42 chilometri lungo le strade della Grande Mela. Ma quella che il programma racconterà sarà soprattutto la storia di un grande amore fraterno e di una persona, Franco, che non si è arresa all’errore che ha causato, durante il parto, la sua condizione: infatti Franco dipinge, scrive libri, si appassiona allo sport e fa tutto questo grazie alle tecnologie che oggi sono a disposizione, ma soprattutto per l’affetto di cui la famiglia e gli amici lo circondano. A dialogare con i fratelli Leo sarà Lorena Bianchetti, con i giovani in studio.

In questa nuova puntata de “Le Ragioni della Speranza”, mons. Dario Viganò commenterà il Vangelo della domenica incontrando una vera e propria leggenda della musica italiana: Roby Facchinetti. Insieme ai Pooh ha fatto la storia della musica rock-pop italiana con 40 album, più di 100 milioni di dischi venduti e oltre tremila concerti. Con Roby Facchinetti si sfoglierà l’album dei suoi ricordi d’infanzia, degli anni con i Pooh: “Se non c’è un rapporto umano profondo non si va lontano, bisogna salire sul palco con qualcuno con cui c’è empatia e un rapporto vero”. Il racconto si fa commosso quando parla dell’amico fraterno Stefano D’Orazio e della sua città, Bergamo, duramente colpita dalla pandemia e di come sia riuscito a trasformare il suo dolore in musica anche grazie alla fede: “Credo e voglio credere, perché anche la fede ci salva, come la musica”.

Papa Francesco è nel Regno del Bahrein per il suo 39° viaggio apostolico. “Pace in terra agli uomini di buona volontà” il tema del viaggio e della puntata di domenica di “A Sua Immagine”: Lorena Bianchetti, per l’occasione, ospiterà Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e Franco Vaccari, presidente di “Rondine – Cittadella della Pace”. Continui e incessanti sono gli appelli di Papa Francesco a costruire la pace e a cessare i conflitti in atto, a partire da quello che sta scuotendo il vecchio continente, in Ucraina. Così come alta è la sua attenzione verso il dialogo con l’Islam e quanto accade nel Golfo Persico. Già nel 2019 si recò, infatti, negli Emirati Arabi. Sullo sfondo della visita, quindi, i punti cardini del magistero di Papa Francesco: la fratellanza umana per la pace mondiale ritenendo “imprescindibile la necessità che Oriente e Occidente si vengano maggiormente incontro per il bene della convivenza umana”.

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario la linea passerà alla santa messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla chiesa dell’Annunziata a Sessa Aurunca. Regia di Gianni Epifani e commento di Elena Bolasco.