Giornata del Ringraziamento: Messina, momenti di riflessione, stand sulle “buone pratiche” e messa nella parrocchia di San Giorgio

Anche nell’arcidiocesi di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela si celebrerà domani la 72ª Giornata del ringraziamento con momenti di preghiera e riflessione che si terranno a livello diocesano nella parrocchia S. Giorgio sita in Monforte San Giorgio (Messina). Lo fa sapere una nota dell’arcidiocesi presentando il programma dell’iniziativa. In apertura della Giornata, alle ore 10 in piazza 4 novembre si terrà un momento di riflessione con i referenti delle associazioni Fai Cisl, Feder.Agri-Mcl e Ucid. Sarà presente anche la Commissione diocesana Custodia del Creato e il Circolo Laudato si’. A moderare l’incontro le giornaliste Maria Caterina Calogero e Valentina Gangemi. Sempre in piazza 4 novembre sarà possibile visitare gli stand delle “buone pratiche” presentate alla 49ª Settimana sociale di Taranto dello scorso anno, ovvero l’Azienda agricola Granatu, Extravergine, La Zagara in fiore, Pan Travel, Trinagro e di altre aziende locali. Alle 11 la santa messa presieduta dal parroco, don Pippo Donia.