Diocesi: Fermo, oggi pomeriggio assemblea “Camminiamo insieme sulle orme del Concilio” per l’inizio dell’anno pastorale

È in programma per il pomeriggio di oggi, sabato 5 novembre, l’assemblea diocesana “Camminiamo insieme sulle orme del Concilio” che darà inizio all’anno pastorale della Chiesa di Fermo. I lavori – a cui sono particolarmente invitati a partecipare sacerdoti, diaconi, membri degli organismi di partecipazione diocesani e parrocchiali e gli operatori pastorali – prenderanno il via alle 15.30 in duomo. “Sarà l’occasione per raccogliere i frutti del primo anno di ascolto vissuto e di iniziare insieme questo secondo anno dedicato all’ascolto che si fa riflessione secondo le indicazioni pervenute dai vescovi italiani”, si legge in una nota. Previsti gli interventi di don Andrea Andreozzi, Roberto Mancini e don Giordano Trapasso e alcune testimonianze dal territorio diocesano. Sarà poi l’arcivescovo Rocco Pennacchio concludere l’assemblea.