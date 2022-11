Mezzogiorno: Svimez, martedì si presenta il volume “Europa e sviluppo armonioso”

Martedì 8 novembre, alle ore 18, presso lo Spazio Europa, in via IV Novembre 149 a Roma, sarà presentato il nuovo volume della Svimez, “Europa e sviluppo armonioso” di Gian Paolo Manzella, dedicato alla politica di coesione europea. Ne discuteranno Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei e la politica di coesione, e Nicola Zingaretti.

“Si tratta di un volume che traccia la storia dell’intervento regionale europeo e indica piste di sviluppo futuro, cruciali per il Mezzogiorno”, spiega la Svimez.