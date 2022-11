Diocesi: Bologna, da lunedì il card. Zuppi parteciperà al pellegrinaggio nella Turchia siriaca

Da lunedì 7 a sabato 12 novembre l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, card. Matteo Zuppi, parteciperà al pellegrinaggio nella Turchia siriaca proposto dalla Commissione diocesana per la formazione permanente del clero e organizzato dagli Amici del Medio Oriente onlus.

Mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia, e Mariagrazia Zambon, dell’Ordo Virginum “fidei donum” in Turchia, guideranno il pellegrinaggio e da Bologna parteciperanno 16 sacerdoti diocesani, 6 diaconi con le rispettive famiglie e una coppia di laici.

Giovedì 3 nella Cappella Magistrale di Roma il Card. Zuppi è stato ammesso nell’Ordine di Malta con la dignità e il rango di Balì Gran Croce di Onore e Devozione, come già precedentemente accaduto per altri Presidenti della Cei. Fra i presenti alla cerimonia, il Luogotenente di Gran Maestro, fra’ John Dunlap, e il Delegato speciale del Papa per l’Ordine, card. Silvano Maria Tomasi.